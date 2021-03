Minnesord om Bengt Lövgren

Med stor ledsnad noterar vi att vår vän Bengt Lövgren, Höganäs, gått bort. Han skulle ha fyllt 73 år i juli.

Vi kände Bengt först och främst som föreningsmänniska och kamrat i Arilds Tennisklubb. Han var en av pionjärerna vid klubbens omstart 1987 då de nya banorna vid Ekbacken anlades och invigdes 1988, efter att tennisbanan vid hotell Rusthållargården lagts ner.

Bengt var med gott stöd av sin hustru Lena, en viktig aktör i en handlingskraftig grupp som på mindre än ett år fick den nya anläggningen till stånd. Hitta mark, ordna tillstånd och finansiering, upphandla entreprenör, osv.

I likhet med flertalet av oss andra hade Bengt ytterst få tidigare beröringspunkter med tennissporten. Att många var mer hemtama inom fotboll, maratonlöpning, bordtennis, etc. var lätt att se om man kände till det. Bengt hade en ungdomskarriär som ishockeymålvakt. Inte så rörlig över större ytor men som dubbelpartner framme vid nätet var han ovärderlig. Totalt orädd fångade han upp även de hårdaste bollar och vek ned dem vid sidlinjen nära nätstolpen. Han var kassör i styrelsen under många år men därtill via sitt företag också en generös sponsor så länge han hade företaget kvar.

Till yrket var han civilekonom. Han drev flera företag, bland annat en revisionsbyrå och en mäklarbyrå. Som företagare var han främst känd som en av landets ganska få mäklare av små och medelstora företag.

Med hustrun Lena som initiativtagare och motor var han också med och startade privata Brunnby skola, en av de första i sitt slag, som Lena efter skilsmässan drev vidare och utvecklade till en stor framgång och tillgång för bygden.

För en vidare allmänhet är Bengt nog främst känd som ordförande för ishockeyklubben Rögle BK. Han tillträdde som ordförande 1988 med det fasta målet att äntligen föra klubben upp i elitserien, vilket man lyckades med 1992. Något år senare avgick han som ordförande, men inte som supporter.

I sitt långa äktenskap med ungdomskärleken Lena, sedermera Lövgren-Ståhl, har han tre barn, Pedro, Zandra och Ellinor. I ett senare kortare äktenskap fick han två döttrar.

Vi minns honom med glädje.

Lars Noltorp

Krister Thelin

Per-Axel Svalander

ordföranden i Arilds Tennisklubb (1987–2000)