Harry Potter-tekniken får Jesus att sjunga

Jesus som schlagerartist? Eller gammelfarfars blick som följer dig genom vardagsrummet? Det som tidigare bara var märkliga feberdrömmar är nu verklighet tack vare avancerad teknik. Datoralgoritmer som restaurerar äldre, svartvita foton till färgsprakande nutid har växlat upp och kan nu leverera nästa steg: rörelse.

Den som sett filmerna om Harry Potter, där både tavlor och tidningars platta yta i ett ögonblick förbyts till rörliga bilder, känner igen konceptet. Det stela blir rörligt, och det döda blir levande.

Tekniken bakom de rörliga familjebilderna har tagits fram av släktforskningsföretaget My Heritage. Själva fenomenet går under benämningen deep nostalgia (på svenska djup nostalgi), en anspelning på fenomenet deep fake, där kändisars ansikten animeras till synes fritt. Algoritmer läser av ansiktets uppbyggnad, som positioner för ögon och mun, och lägger därefter till rörelse efter ett förprogrammerat mönster.

My Heritage säger till tidningen The Times of Israel att tekniken ger familjer ”ett nytt perspektiv genom en realistisk skildring av hur en person skulle ha sett ut och rört sig om de filmats”.