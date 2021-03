Revansch för svenska ”tråkbolag” på börsen

De svenska storbolagen går bättre än börsen som helhet – för första gången på flera år. – Det kommer att gynna många småsparare, säger aktiestrategen Mohammed Salih.

Stockholmsbörsens breda index, som väger samman alla aktier som är noterade där, har stigit 12,5 procent sedan årsskiftet. Uppgången innebär att Stockholmsbörsen befinner sig på rekordnivåer, en bra bit över den högsta nivån från veckorna före kraschen i mars i fjol.

Det smala indexet OMXS30 – som representerar 29 svenska storbolag (Atlas Copco räknas två gånger) – har för ovanlighetens skull gjort en ännu brantare resa uppåt. Indexet har stigit 15,7 procent under året, och veckans sista handelsdag klättrade det 0,2 procent samtidigt som det breda indexet sjönk lika mycket.

– Det är helt klart ovanligt. Man får gå tillbaka fem-sex år i tiden för att se när det hände senast, säger Mohammed Salih, aktiestrateg på organisationen Aktiespararna, om utvecklingen sedan årsskiftet.

Han beskriver det smala indexets resa på börsen under det gångna året som en badboll som tryckts ned under vattenytan. Många av storbolagen, framför allt konjunkturkänsliga banker och industrier, föll kraftigt under pandemins inledning och har nu börjat återhämta sig i takt med att vaccineringen har inletts.

– Majoriteten av bolagen på OMXS30, eller tråkbolagen som många lite skämtsamt kallar dem, har varit nedtryckta. Ju mer man trycker ned badbollen, desto hårdare smäller det när man släpper den, säger han.

Storbolagen brukar också beskrivas som värdebolag eftersom de vanligtvis ger en stabil avkastning men stiger långsammare än så kallade tillväxtbolag – ofta mindre bolag som visserligen ökar snabbare i värde men sällan ger utdelningar till de som äger aktierna.

Många tillväxtbolag, framför allt inom tekniksektorn, har stigit kraftigt på senare år. Men i takt med att räntan för amerikanska tioåriga statsobligationer har stigit snabbt på sistone har många större fondförvaltare dragit öronen åt sig, förklarar Salih.

Som en konsekvens har tillväxtbolagen sålts av och blivit en mindre del av portföljerna, till förmån för inköp av statsobligationer och storbolag med stabilare kassaflöden.

– Det här kommer att gynna många småsparare, både de som sparar i just indexfonder men också de som har valt att vikta om sin portfölj mot lite stabilare, svenska klassiska företag. Jag tror att många också kommer få sig någon form av reality check. Bolagens vinst är det som styr hur kursen utvecklas på sikt, och de kommer nog att inse att man kan inte enbart köpa tillväxtbolag som handlas till priser som räknar med framtida vinster om tio år, säger Salih.

Frågan är hur länge storbolagen kan fortsätta att stiga på börsen. Mohammed Salih nämner att analytiker brukar vänta sig en avkastning på 8-10 procent om året, det vill säga en bra bit under uppgången som varit under årets första månader.

– Jag tror inte att uppgången kan fortsätta hur länge som helst. Det kan stiga ett par procent till och sedan stabilisera sig där, men jag har väldigt svårt att se att det skulle stiga ytterligare 30-40 procent under året.