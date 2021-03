Tre personer anhållna för människorov

Tre personer har anhållits misstänkta för människorov, uppger Stockholmspolisen på sin hemsida. Det handlar om fallet där en sjuårig flicka fördes bort från sin mamma och misstänktes ha kidnappats av sin pappa.

I fredags överfölls en kvinna, hennes dotter och bror. Mamman och morbrodern fördes bort i en skåpbil och den sjuåriga flickan i en annan, enligt uppgifter till Expressen. Mamman lyckades fly när bilen stannade vid ett rödljus och larmade polisen, som började ett intensivt sökande där rikslarm utfärdades. Polisen var samtidigt mycket förtegen om händelsen.

”När vi arbetar med ärenden som rör människorov och där människor blivit bortförda arbetar vi väldigt fokuserat och offensivt och med ett stort säkerhetstänk. Att information kommer ut i fel läge kan stressa en eventuell gärningsperson på ett farligt sätt och utgöra risk för den bortförde”, säger Torgny Söderberg, polischef i beredskap i Stockholm, i ett uttalande.

Under lördagen hittades flickan och tre personer har nu anhållits misstänkta för människorov. Pappan, som greps under fredagen, är misstänkt för ett fall av egenmäktighet med barn och två fall av människorov, det är även hans medbrottsling som greps under lördagen. En kvinna är anhållen för medhjälp till egenmäktighet med barn.