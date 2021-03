Nya judisk-muslimska forskningsrön ger en mer nyanserad och mycket intressant bild som är annorlunda den gängse av motsättningar mellan judar och arabiska muslimer. Det skriver Marianne Aringberg Laanatza, Mellanösternforskare.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

I samband med de senaste fredsuppgörelserna mellan Israel och ett antal arabstater, däribland Marocko, har det av en rad medier presenterats som något nytt att israeler välkomnas till en arabstat, men det stämmer inte. Årligen besöker uppskattningsvis hundratusen judar Marocko.

I Israel beräknas en miljon av landets judiska invånare härstamma från Marocko. De har i stor utsträckning bevarat sitt marockansk-judiska kulturarv och sin identitet.

Sedan flera år har det ordnats speciella kulturresor för marockanska judar i Israel som vill vandra i sina fäders fotspår i Marocko. I dessa mycket populära resor ingår inte bara besök knutna till det sefardisk-andalusiska kulturarvet i storstäderna med varsamt och vackert restaurerade synagogor - utan också till många berbiska orter med berbisk-judiska begravningsplatser, som finns överallt i Marocko.

Den lokala berbisk-muslimska befolkningen visar ett växande intresse för att vårda de lokala judiska begravningsplatserna och välkomnar de judiska besökarna. Tidigare judiska delar i de gamla stadskärnorna har börjat restaureras som i Marrakech.

Det är väl värt att besöka synagogor som Slat Alfassiyine i Fez, Beth-El eller Beit El i Casablanca, samt synagogorna Moshe Nahon i Tanger, Slat Al Azama i Marrakech och Bet Em Habanim i Seffrou. Seffrou kallades för Lilla Jerusalem. Finansieringen av restaureringarna har huvudsakligen skett med offentliga marockanska medel. Det visar den betydelse som marockanska judar under århundraden haft i det marockanska samhället.

De första judarna kom till Marocko för 2000 år sedan. Efter Jerusalems förödelse flydde många och slog sig ner i det då helt berbiska Marocko och införlivades i det berbiska samhället. En del berberstammar konverterade till judendomen för att undgå att ställas under den östromerska påvens överhöghet.

I slutet av 1400-talet kom en stor våg av judar från Andalusien till Marocko. De flydde från inkvisitionen i Spanien. Marocko, liksom det osmanska väldet, öppnade sina gränser för dem. De andalusisk-judiska kulturtraditionerna har förblivit särskilt starka i Fez och Oujda, medan staden Essaouira vid Atlantkusten förblivit en pärla vad gällde berbiskjudisk smycketillverkning.

Under andra världskriget kontrollerades stora delar av Marocko av den franska Vichy-regimen, andra delar av Francos Spanien. Trots den Hitlerlierade Vichyregimens ockupation av Marocko stoppade den dåvarande marockanske sultanen Mohammed V varje försök att tvinga marockanska judar till något utrotningsläger i Europa. Han underströk att ”inget hårstrå får böjas på en marockansk judes hjässa för de tillhör bokens folk och står under hans (sultanens) beskydd”. Mohammed V:s tydliga beskydd räddade de marockanska judarna från utrotningslägren i Europa. Detta nämns ofta i amerikanska historieböcker om andra världskriget, men tyvärr inte i europeiska.

Förr levde 300 000 - 350 000 judar i Marocko, men nu finns bara några tusen kvar som medlemmar i de gamla församlingarna. Många utvandrade i mitten av 1950-talet, lockade av de löften som israeliska organisationer gav om en god framtid i Israel. De flesta blev kvar i Israel, medan andra föredrog Frankrike, Kanada eller USA.

Marockanska judar har hela tiden haft rätt att behålla sina medborgerliga rättigheter i Marocko – liksom deras barn och barnbarn. Nämnas bör att det andalusisk-judiska kulturarvet också lyfts fram i Marockos konstitution från 2011. Samtidigt måste det påpekas att närmandet mellan Marocko och Israel inte förändrar kung Mohammed VI:s inställning i Israel-Palestina-frågan. Kungen har varit mycket tydlig med att närmandet till Israel är förenligt med kravet på en två-statslösning.

Under senare år har det judiska kulturarvet och judarnas roll i Marockos historia blivit ett viktigt och vitalt forskningsområde både bland judar och muslimer.

Många samarbetsprojekt har genererat nya forskningsresultat. Som exempel på en intressant publikation som belyser den samexistens som fanns mellan judar och muslimer i Nordafrika, kan boken Jewish Culture and Society in North Africa nämnas. Den är utgiven av Emily Benichou Gottreich och Daniel J. Schroeter. Bokens inledande avsnitt har också fått en talande rubrik, Rethink Jewish history in North Africa. Varje år ordnas en rad workshops och seminarier. Särskilt intressanta är symposierna som anordnas i Essaouira. De fokuserar helt på det judiska kulturarvet i Marocko.

En internationell workshop om minoriteter i Mellanöstern anordnades vid Stockholms universitet i december 2016 med flera judiska och muslimska forskare. En stor del av innehållet var inriktat på de judiska minoriteternas roll och historia i olika arabiska samhällen under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet och åtskilliga exempel på en positiv samexistens presenterades.

De nya judisk-muslimska forskningsrönen ger sammantaget en mer nyanserad och mycket intressant bild som är annorlunda den gängse av motsättningar mellan judar och arabiska muslimer.

Marianne Aringberg Laanatza, har under de senaste 30 åren undervisat vid Lunds, Stockholms och Uppsala universitet om Mellanöstern och Nordafrika samt deltagit i olika forskningsprojekt.