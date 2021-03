Läget för Zlatan och andra EM-aktuella svenskar

På tisdagen presenterar förbundskaptenen Janne Andersson årets första landslagstrupp – den enda innan EM-laget samlas i maj. Hur är statusen på svenskarna? Vi har synat läget för Zlatan Ibrahimovic och 29 andra EM-aktuella spelare.

Gör Zlatan Ibrahimovic, 39, sensationell landslagscomeback efter nästan fem års frånvaro?

Det är den stora frågan inför tisdagens presskonferens där Janne Andersson tar ut truppen till de första VM-kvalmatcherna mot Georgien och Kosovo samt träningslandskampen mot Estland.

Samlingen är också den enda innan truppen till sommarens fotbolls-EM tas ut den 18 maj.

Vilka spelare tar chansen att ta sig närmare en mästerskapsbiljett – och vilka spelar bort sig?

EM-truppen ska bestå av 23 spelare, där tre måste vara målvakter. Därtill tas ett antal reserver på hemmaplan ut. Nedan är de spelare som är mest aktuella för truppen, och ett antal ”bubblare” som har varit med i landslaget de senaste åren.

Målvakter

Robin Olsen, 31, Everton.

Landskamper: 42.

Kommentar: Mestadels reserv i Everton. Har den senaste tiden varit skadad och även blivit utsatt för ett obehagligt rån i hemmet. Är dock given etta i landslaget, och vaktar målet i EM om han inte blir skadad.

Karl-Johan Johnsson, 31, FC Köpenhamn.

Landskamper: 8.

Kommentar: Tydligt förstaval i klubblaget – och lika tydlig reserv till Olsen i landslaget. En stabil ersättare.

Kristoffer Nordfeldt, 31, Genclerbirligi.

Landskamper: 12.

Kommentar: Släpper in en hel del mål i den turkiska jumbon. Lär fortsätta vara trea i landslaget.

Jacob Rinne, 27, Ålborg.

Landskamper: 3.

Kommentar: Har rapporterats vara på väg till större ligor, men är fortfarande kvar i Ålborg. EM-aktuell vid skador.

Bubblare: Andreas Linde, 27, Molde, Isak Pettersson, 23, Toulouse.

Backar

Mikael Lustig, 34, AIK.

Landskamper/mål: 87/6.

Kommentar: Nytändning efter flytten till AIK i fjol. Given högerback det senaste decenniet – och så även i EM. Även ett alternativ som mittback vid skador.

Victor Nilsson Lindelöf, 26, Manchester United.

Landskamper/mål: 38/3.

Kommentar: Får fortfarande en del kritik i klubblaget, men är trots allt ordinarie i mittlåset i Premier League-tvåan. En av landslagets viktigaste kuggar. Ryggproblemen oroar dock.

Marcus Danielson, 31, Dalian.

Landskamper/mål: 7/2.

Kommentar: Har sent slagit sig in i landslaget, och Djurgårdens SM-guldhjälte från 2019 lär finnas med i EM-truppen i sommar.

Filip Helander, 27, Rangers.

Landskamper/mål: 13/0.

Kommentar: Relativt ordinarie i Rangers, som tog hem ligatiteln i Skottland. Högaktuell som en av fyra mittbackar i EM.

Pontus Jansson, 30, Brentford.

Landskamper/mål: 27/0.

Kommentar: Comeback i B-laget i helgen efter en fotoperation i december, annars lagkapten i Premier League-jagande Brentford. Med i EM-truppen om han är hel.

Ludwig Augustinsson, 26, Werder Bremen.

Landskamper/mål: 30/1.

Kommentar: Normalt sett given i både klubb- och landslag, men flera skador de senaste åren oroar en smula. Startspelare i EM om han är skadefri.

Pierre Bengtsson, 32, Vejle.

Landskamper/mål: 34/0.

Kommentar: Har ersatt skadade Augustinsson de senaste åren. Gick i februari på lån från FC Köpenhamn till Vejle för att inte riskera att missa EM.

Emil Krafth, 26, Newcastle.

Landskamper/mål: 24/0.

Kommentar: Har den senaste tiden fått starta en del matcher i ett Newcastle som har det tufft i Premier League. Backup till Lustig.

Andreas Granqvist, 35, Helsingborg.

Landskamper/mål: 88/9.

Kommentar: Landslagets härförare och lagkapten har haft stora ljumskproblem, och gjorde i helgen sitt första framträdande sedan juni i fjol. Frågan är om han kan bli tillräckligt återställd för att bli EM-aktuell.

Martin Olsson, 32, Häcken.

Landskamper/mål: 51/5.

Kommentar: Skador har förstört de senaste åren för tidigare givna vänsterbacken. Kan utmana Bengtsson om en plats i truppen vid en bra vår i nya klubblaget Häcken.

Bubblare: Mattias Johansson, 29, Genclerbirligi, Sebastian Holmén, 28, Willem II, Carl Starfelt, 25, Rubin Kazan, Joakim Nilsson, 27, Bielefeld, Riccardo Gagliolo, 30, Parma, Niklas Hult, 31, Hannover 69.

Mittfältare

Sebastian Larsson, 35, AIK.

Landskamper/mål: 125/8.

Kommentar: Må fylla 36 i juni, men det är inget som hindrar honom från EM-spel. Har en oerhört viktig roll i såväl AIK som landslaget.

Albin Ekdal, 31, Sampdoria.

Landskamper: 55/0.

Kommentar: Given på det centrala mittfältet i både klubb- och landslag. Bildar ett nyckelblock med Kristoffer Olsson.

Kristoffer Olsson, 25, Krasnodar.

Landskamper/mål: 22/0.

Kommentar: Slog sig in i landslaget hösten 2018, och har därefter varit given i startelvan. Fick under hösten känna på Champions League i klubblaget.

Emil Forsberg, 29, Leipzig.

Landskamper/mål: 54/8

Kommentar: Målskytt två ligamatcher i rad och alltjämt att räkna med i Leipzig, även om en del skador – senast knäet – de senaste åren bekymrar. Lär dock vara startspelare i EM.

Dejan Kulusevski, 20, Juventus.

Landskamper/mål: 8/1.

Kommentar: Fjolårets stjärnskott har fått mycket speltid i Juventus efter jätteflytten, och har gjort några mål. Kan spela på flera offensiva positioner – frågan är om Andersson främst ser honom som ytter eller anfallare? Hyperspännande i EM.

Viktor Claesson, 29, Krasnodar.

Landskamper/mål: 42/8.

Kommentar: Tillbaka med besked efter den svåra knäskadan som höll honom borta i över ett år (juni 2019 till augusti 2020). Offensiv kraft att räkna med – utmanar Forsberg om en startplats.

Gustav Svensson, 34, klubblös.

Landskamper/mål: 30/0.

Kommentar: Nästan alltid med i truppen de senaste åren. Är för tillfället klubblös, men är på väg tillbaka till kinesiska Guangzhou. Är en Anderssonfavorit, och lär nog få en EM-biljett.

Mattias Svanberg, 22, Bologna.

Landskamper/mål: 4/1.

Kommentar: Har vuxit ut till en viktig kugge i Bologna, och sägs vara aktuell för större klubbar i sommar. Aktuell för EM-truppen som reserv centralt.

Ken Sema, 27, Watford.

Landskamper/mål: 9/0.

Kommentar: Viktig offensiv tillgång i Watford, som jagar en Premier League-återkomst. Frågan är om det räcker till en plats i EM-truppen, med tanke på konkurrensen på yttermittfältet.

Jens Cajuste, 21, Midtjylland.

Landskamper/mål: 2/0.

Kommentar: Ordinarie i den danska toppklubben som spelade Champions League i höstas. Landslagsdebuterade i november, men såvida inga skador uppstår lär han bli EM-reserv på hemmaplan.

Bubblare: Jakob Johansson, 30, IFK Göteborg, Muamer Tankovic, 26, AEK, Jimmy Durmaz, 31, Karagümrük, Oscar Hiljemark, 28, Ålborg, Alexander Fransson, 26, IFK Norrköping.

Anfallare

Zlatan Ibrahimovic, 39, Milan.

Landskamper/mål: 116/62.

Kommentar: Sägs vara klar för en sensationell landslagscomeback, snart fem år efter avskedet. 16 mål på 21 matcher för Milan visar att kapaciteten alltjämt är skyhög, men den senaste tidens skador oroar förstås. Med i EM om kroppen håller?

Alexander Isak, 21, Real Sociedad.

Landskamper/mål: 18/5.

Kommentar: Har varit glödhet i Spanien och nätade nyligen i sex raka ligamatcher. Kan bilda kittlande anfallspar med Ibrahimovic i EM.

Marcus Berg, 34, Krasnodar.

Landskamper/mål: 82/22.

Kommentar: Ofta ifrågasatt av supportrar – alltid med i startelvan. Berg levererar stadigt i Krasnodar och rundar av landslagskarriären med EM. Dock skadad för tillfället.

Robin Quaison, 27, Mainz.

Landskamper/mål: 21/8.

Kommentar: Glänste i EM-kvalet 2019, men har haft det svårare därefter. Gjorde i helgen sitt första mål sedan i november och har haft en tung säsong, precis som hela klubblaget. Ändå given i EM-truppen.

Sebastian Andersson, 29, Köln.

Landskamper/mål: 9/3.

Kommentar: Gjorde succé i Union Berlin och värvades till klassiska Köln. Har dock varit knäskadad sedan i december, men är nu åter i träning. Är med sin storlek ett alternativ i EM-truppen om Ibrahimovic inte finns med.

Jordan Larsson, 23, Spartak Moskva.

Landskamper/mål: 5/1.

Kommentar: Imponerar i Ryssland (10 mål på 21 matcher den här säsongen), och kan ta en EM-plats om skador uppstår.

Bubblare: Isaac Kiese Thelin, 28, Kasimpasa, John Guidetti, 28, Alavés, Jesper Karlsson, 22, AZ.