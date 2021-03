Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.

Bris årsrapport för 2020 är smärtsam läsning.

”Pappa slår mamma men nu när vi är hemma hela tiden så slår pappa hela tiden.”

Organisationen får rekordmånga samtal om familjekonflikter från barn som ser sina föräldrar må allt sämre på grund av isolering och oro. Psykisk ohälsa är ett skäl. Pressad privatekonomi ett annat.

Även om Sverige verkar klara sig ekonomiskt bättre genom pandemin än många andra länder visar en ny undersökning att varannan vuxen oroar sig för hur just deras ekonomi ska drabbas. Var femte märker effekten redan. Det är oroväckande, inte minst för barnens skull. De ekonomiska klyftorna ökade redan innan viruset drog in. På senare år har Rädda Barnen rapporterat att fastän många barnfamiljer fått det bättre har andelen ekonomiskt utsatta ökat. Skillnaden växer mellan dem som har en bra bostad och fast jobb, och dem som inte har det. De skillnaderna kompenserar svensk politik inte särskilt väl för. Det har den inte gjort på ett bra tag.

Alla vill ha bort barnfattigdomen, om det råder politisk enighet. Dock inte om metoden; politisk färg styr vägvalen och så ska det vara i en demokrati. Men huruvida vägen leder till målet – det går faktiskt att räkna på. Det gjorde nyligen Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, i ett forskningsprojekt finansierat av Rädda Barnen. Svaret blev i korthet ”nej”.

Med hjälp av ett mycket stort statistiskt, anonymiserat material från SCB har Salonen kartlagt alla barn i Sverige födda år 2000 och följt deras familjs ekonomi fram till det år de fyllde 18. Att följa en hel årskull så lång tid ger en annan överblick än en granskning av den sociala situationen i landet vid ett givet tillfälle. Under de nästan tjugo år som studien omfattar har Sverige haft regeringar från både höger och vänster, och rapporten visar att de ekonomiskt utsatta barnen har funnits hela tiden.

Av fler än hundratusen barn som ingick i studien hade hälften varit ekonomiskt utsatta någon gång under barndomen. Det betyder att de har levt i ett hushåll med låg inkomststandard eller försörjningsstöd under minst ett år. För nästan 8 procent varade tillståndet i minst sju år, och 3 procent levde under ekonomiskt knappa förhållanden i stort sett hela barndomen. Det ökar kraftigt risken för andra problem, som otrygghet och misshandel, psykisk ohälsa, och svårigheter att fokusera på skolan.

I tjugo års tid har politiken misslyckats med de lösningar som barnen behöver. Så riskerar det att fortsätta om insatser bygger enbart på tro, hopp och ideologi. Vi måste ha fakta på hand. Forskning kan inte visa exakt vad vi bör göra för att lösa problemet, men Rädda Barnen och Tapio Salonen har ett förslag som är svårt att invända emot:

Om den ekonomiska familjepolitiken är tänkt att minska barnfattigdomen, så ska regeringen se till att den faktiskt gör det. Träffsäkerheten i stöden behöver öka. För det krävs utredning och forskning, där de som själva har erfarenhet av ekonomisk utsatthet deltar.

Prata med dem politiken gäller. Undersök om insatserna har effekt. Det är goda råd såväl vid fattigdomsbekämpning som i annan politik.