Norsk världsstjärna till Helsingborg i sommar

Nu är första artisten klar til Bayside festival som planeras till den 13-14 augusti i Helsingborg. Det är den norska storstjärnan Kygo, som gör sin enda spelning i Sverige det här året.

Kygo var inbokad redan till förra årets festival. Men den blev som bekant inte av. Nu görs en ny satsning och arrangörerna hoppas kunna hålla festivalen i Olympia park, området bakom Olympia och Helsingborg arena.

Det blir norrmannens enda spelning i Sverige under 2021.

Discjockeyn, remixaren och musikproducenten Kygo är en av världens mest streamade artister med hits som "Higher love (med Whitney Houston)", "It ain't me (med Selena Gomez)", ”What’s love got to do with it (med Tina Turner)”, "Stole the show" och "Firestone".

Han har de senaste åren varit huvudakt på stora festivaler som Coachella och Sziget.

Kygo är bokad som avslutningsakt första festivaldagen 13 augusti.