Poddande samordnare vill sprida kunskap om beroende

Fakta

Sedan 2004 då alkoholkonsumtionen var som högst (10,6 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre) har den totala alkoholkonsumtionen minskat i Sverige. Under 2019 var den totala alkoholkonsumtionen 8,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.

Andelen i befolkningen som spelar om pengar har också minskat de senaste åren. Samtidigt omsätts mer pengar på spelmarknaden. Drygt fyra procent av befolkningen 16–84 år har någon form av spelproblem.

Antalet skolungdomar som uppger erfarenhet av narkotikabruk har varit relativt stabilt de senaste 10 åren. Samtidigt visar utvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning av det mer frekventa bruket, men ökningen har avstannat de senaste åren.

Källa: Folkhälsomyndigheten