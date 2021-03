Min mening: ”Bör politik återspegla medborgarnas eller politikernas åsikter?”

Att en ledande politiker hösten 2019 gick ut i tidningen och pratade om en eventuell nedläggning av Örkelljunga utbildningscentrum är en självuppfyllande profetia och till viss del manipulation. Hade åsikten framförts i anslutning till att politiker bjuder in till möte med medborgare hade det varit en annan sak. Medborgare anordnade dock ett möte där det i efterhand visade sig vara alldeles för sent i processen då politikernas åsikter redan var cementerade åt det ena eller andra hållet. Att politiker inte själva bjuder in och att ovan nämnda politiker inte ens deltog på mötet ger en bild av intresset att låta medborgare komma till tals.

För utomstående ser det ut som att det politiska spelet och dess uppgörelser är det primära vilket gör det omöjligt att förutse partiernas politik i sakfrågor. SD svängde i frågan om UC under de två veckorna som skiljde arbetsutskottets och nämndens omröstningar. M har gjort U-svängar i frågan om både UC och ny grundskola. Äldreboende verkar vara en fråga med ständigt nya besked och så vidare. Var kommer medborgare in i bilden?

I fallet UC har väldigt få invånare fått vara med i processen oavsett åsikt i frågan. Exempelvis tillfrågades ungdomsrådet först efter att beslutet var klubbat och ledande företagare vädrade sin frustration över att vara utlämnade i en insändare 25/12.

För kommunen och medborgarnas bästa skulle jag gärna se att politikerna är mer lyhörda och bjuder in till samtal tidigt i politiska processer för att inte ytterligare späda på det växande politikerföraktet. Vi kan snegla på Helsingborg och försäljningen av Öresundskraft förra året för att hitta närliggande exempel på politiker som aktivt försöker stänga ute inflytande.

Jag skulle därför vilja uppmana alla politiker att på allvar prata medborgarinflytande. Ni som gör det har mycket att vinna vid nästa val.

Jesper Henell, gymnasielärare