Zlatan kaxiga utspel efter uttagningen: ”Gudens återkomst”

Zlatan Ibrahimovic har uttalat sig efter comebacken i landslaget. Och det är i sedvanligt ödmjukt tonfall.

"The return of the God", skriver han på Instagram.

Knappt fem år efter avskedet efter EM 2016 är Zlatan Ibrahimovic tillbaka i landslaget.