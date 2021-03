Nya Marvel-serien del av en tioårsplan

Alla som längtar efter nya filmer och tv-serier från Marvel kan känna sig lugna – under det närmaste decenniet kommer de att få allt det de vill ha. Och lite till. – Vi vet vad vi kommer att göra under de närmaste tio åren, säger Marvel-bossen Kevin Feige till TT under en digital presskonferens.

Tillsammans med Feige möter skådespelarna Anthony Mackie och Sebastian Stan världspressen på presskonferensen. Ämnet för dagen är nya tv-serien ”The Falcon and the Winter Soldier”, ännu en Marvel-tv-serie som, likt ”Wandavision”, utspelas efter ”Avengers: Endgame”.