Nytt OS-avhopp efter kränkande uttalande

Hiroshi Sasaki, kreativ chef för ceremonierna under Tokyo-OS, meddelar att han lämnar sitt uppdrag. Under onsdagen rapporterades det att Sasaki tidigare hade föreslagit att den japanska komikern Naomi Watanabe skulle uppträda under invigningen utklädd till gris.

Sasaki har bett Watanabe om ursäkt via ett uttalande.

Watanabe är mycket populär i Japan och har mer än nio miljoner följare på Instagram. Hon har förutom arbetet som komiker medverkat i en rad reklamkampanjer och är en av få ”plus-size”-modeller i landet. Hon har inte kommenterat händelsen.

Förra månaden avgick OS-chefen Yoshiro Mori efter att ha hamnat i blåsväder över uttalanden om att kvinnorna i styrelsen för OS pratade för mycket, betedde sig olämpligt och var emot den olympiska andan.