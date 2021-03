Sofia Jannok: Vi har funnits här hela tiden

Fakta

Sofia Jannok är född 1982 i Norrbotten, men är numera bosatt i Umeå.

Hon har tidigare släppt albumen "White/Ceaskat" (2007), "Ássogáttis (By the Embers)" (2009), "Áhpi (Wide as Oceans)" (2013) och "Orda – This is my land" (2016).

År 2020 släppte Sofia Jannok ep-skivan "Vacker dálvi", där hon tolkade Bon Iver.

Nu är hon aktuell med fullängdaren "Lávv u".