Helsingborgare la upp barnporr på Instagram

Den 50-årige mannen hade flera tusen barnporrbilder på sin mobil och i datorn. När han delade några av dem på bland annat Instagram kom polisen honom på spåren. Nu döms han till fyra månaders fängelse.

Den 50-årige mannen, som bor på en mindre ort i kommunen, lade upp sex barnporrbilder på Instagram. Det ledde till att polisen hittade flera tusen liknande bilder på hans mobil och i hans dator. Bild: Gorm Kallestad

Varje år får den amerikanska organisationen NCMEC (National center for missing and exploited children) in över 20 miljoner rapporter om barnpornografi på nätet till sin "Cybertipline". De flesta kommer från företag som Facebook och Instagram. Rapporterna skickas vidare till polismyndigheter tillsammans med de uppgifter som går att få fram om användaren som gjort uppladdningen.