Nu börjar spurten för L. Nästa söndag ska partirådet välja väg: Borgerlig regering – som kräver stöd från SD? Mitten? Opposition? Kaos?

Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. HDs hållning är oberoende liberal.

Sluta stödrösta. Ett parti som inte lyckas locka röster själv har ingenting i riksdagen att göra. Det måste tänka om – och låta väljarna veta detta.

Kanske är det just det som fick Nyamko Sabuni att driva igenom sin linje i partistyrelsen häromveckan. Nästa söndag samlas Liberalerna till partiråd. Då kan detta klyva de kluvnas parti.

Enligt valforskaren Sören Holmberg valforskaren Sören Holmberg stödröstar uppemot en femtedel av väljarna. De lägger inte sin röst på det parti de anser är bäst, utan på det parti där rösten behövs mest för "rätt" regering. Taktikröstar.

Odemokratiskt är det inte, detta är ju väljarens val. Men den kamrat 4 procent som kunde påverka när det fanns fem partier i riksdagen får det betydligt knepigare när kalkylen ska hantera åtta. Det finns ju bara 100 procent att fördela och i opinionsmätningarna just nu hänger tre partier – MP, KD och L – kring den kritiska fyraprocentsspärren. Taktiken blir helt enkelt svår att lägga upp.

Så också för pyttepartierna är det bäst att helt enkelt styra upp sin politik och tala tydligt med väljarna. I hopp om riktiga röster på en riktig politik.

Nyamko Sabuni tänker alltså rätt. Fast fel. Att partiet efter valet vill ha en borgerlig regering är inte konstigt, alliansen var en gång ett toppengäng med bra program, driv och arbetslinjen i högsätet. Those were the days … Så kom Sverigedemokraterna in i riksdagen och fortsatte växa.

Det går inte att tänka bort SD, det har Sabuni helt rätt i. Så varför gör hon det? Och varför tror hon att väljarna gör det?

Hennes besked är att L vill se en borgerlig regering även om den behöver "söka samsyn i sakfrågor med riksdagens alla partier". Hon vill inte ha någon "järnridå mot något parti". Men det har varit rent patetiskt att se Sabuni slingra sig – som i Agenda 7/3 – förbi det allt handlar om:

Att SD vill påverka politiken. Att SD inte tänker lägga sig platt. Att SD precis som alla partier jobbar för sina mål – som främst formuleras i budgeten.

Hon vill inte budgetförhandla med SD eller ha ett budgetsamarbete som det januariavtalet är grund för nu. Och gruppledare Johan Pehrson (L) gör det enkelt: man går till finansutskottet och pratar med S. Men nyligen slog partiets ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt i Dagens industri fast att SD kräver inflytande över hela statsbudgeten för att släppa fram en Moderatledd regering.

"Budgeten är så beskaffad till sin natur att antingen är man överens om allting eller ingenting”, sade han.

Partiledaren Jimmie Åkesson inflikade visserligen snabbt där att det inte är tid för ultimativa krav, men också han har varit kristallklar med att SD inte tänker lägga sig platt.

Att det ens behöver sägas. Det är klart att stöd kostar och att SD vill driva sin politik.

Och kanske det inte ens är öppna famnen för L borta på högerkanten; Ebba Busch (KD) bröstar upp sig och menar att L-medverkan i en borgerlig regering inte alls är självklar.

"Frågan är för tidigt väckt", säger hon till Svenska Dagbladet: "Det är en lång bit kvar till de diskussionerna. Liberalerna måste först, som parti, landa i att det är en borgerlig statsminister de vill stötta. Vi går till val tillsammans med Moderaterna och det är med dem vi ämnar bilda regering."

Att ett samarbete med L skulle krympa KD:s makt är väl förklaringen, men det handlar också om ideologi – inte minst den liberala feminism som Busch försöker vifta bort som "elitfeminism".

En påminnelse om att borgerligheten visserligen är en bred famn, men att det blir trångt när liberalism och konservatism trängs ihop där. Och då har jag inte ens nämnt den nationalism och populism som vissa nu vill trycka in.

SD är inte ett borgerligt parti.

Sabuni viftar bort budgetsamarbete och försöker hitta frågor där L och SD kunde samverka: energiförsörjning, förstatligande av skolan, förstatligande av LSS. Men varför skulle – det flera gånger större – SD bli ett stödparti för att få förbjuda regnbågsflaggor och förstatliga skolan?

SD vill stoppa invandringen, det vill se en nettoutvandring och det är – uttalat – illiberalt. Det borde störa Nyamko Sabuni. Hur som helst stör det flera tongivande partikamrater.

"Det är uppenbart att SD är motståndare till en liberal samhällsutveckling. Och det är inte Liberalernas uppgift att ge dem mer makt", säger andre vice ordförande Christer Nylander, som kallar partistyrelsens vägval ett ideologiskt och strategiskt misstag. Hans modell är en alliansregering om alliansen blir större än de rödgröna, om inte så ska alliansen söka stöd hos de gröna eller gå i opposition.

Anna-Lena Johansson, ordförande för Liberalerna i Stockholms län och ledamot i partistyrelsen, reserverade sig mot styrelsens beslut:

"Jag tycker att det blir märkligt att samarbeta med ett parti som utsett oss till huvudmotståndare och inte ens vill att vi ska finnas kvar."

Förslaget möter protester också hos Malmöliberalerna – både styrelsen och medlemmarna har sagt nej i rådgivande omröstningar. De stöder Christer Nylanders förslag.

Sabuni vann med bara 13 röster mot 10 i partistyrelsen. I riksdagsgruppen var siffrorna 11 mot 8. Stödet är tunt.

Nästa söndag står det klart hur Liberalerna landar. Då är det bra att minnas att det är liberal politik Sverige behöver. Inte Liberalerna.