Ökad smittspridning sänker oljepriset

Världsmarknadspriset på olja faller. Oro för ökad smittspridning av covid-19 i Europa, Brasilien och Indien gör att marknaden inte längre ser samma lyft i efterfrågan framför sig.

Med de senaste dagarnas prisfall har oljepriset sjunkit sex dagar i rad och är nu ned 9 procent på en vecka.

Ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja nästa månad kostar cirka 63 dollar per fat, medan priset på amerikansk råolja ligger strax under 60 dollar per fat.

Planer på nya nedstängningar för att bromsa smittspridning i Frankrike, återkommande rapporter om leveransproblem för vaccin i EU och Storbritannien och nya vågor av covid-19-smitta i länder som Brasilien och Indien gör att marknaden inte längre ser samma ökade efterfrågan på olja framför sig.

Samtidigt är utbudet av olja stabilt, bland annat till följd av ökad export från Saudiarabien för sjunde månaden i rad till totalt 6,58 miljoner fat per dag. Den saudiska oljeexporten är därmed uppe på den högsta nivån sedan våren 2020.

Priset på brentolja har trots den gångna veckans prisfall sedan årsskiftet lyft från 52 dollar per fat. Den 8 mars låg oljepriset på årshögsta, med toppar över 71 dollar per fat. Det var den högsta nivån sedan pandemin slog till i fjol.

När pandemin lamslog världshandeln i april 2020 var priset på brentolja som lägst nere under 16 dollar per fat.

Priset på amerikansk råolja var under ett par dramatiska dygn i april 2020 på minusnivåer. Detta var ett resultat av att oljehandlare var tvungna att betala för att få köpare att ta emot olja, sedan det uppstått brist på lagringsutrymme när efterfrågan på olja störtdök i pandemins spår.