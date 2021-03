Brynäs avgjorde i förlängningen: ”Underbart”

Brynäs hade chansen att bygga på sin lucka ner mot HV71 och lyckades – med stort besvär – göra just det. En sen vändning gav hemmaseger, 2–1 efter förlängning, i SHL-ishockeyn.

– Vi tar timeout och går igenom vad vi ska göra. Och lyckas. Det är underbart, säger segerskytten John Nyberg till C More.

Det var två minst sagt välbehövliga poäng som satt stenhårt inne.