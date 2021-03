Digital konst – en mångmiljardaffär

Fakta

Digital konst kan förekomma i olika varianter som bilder, filmklipp eller animationer. Här är några exempel:

Den kanadensiska artisten och konstnären Grimes som egentligen heter Claire Boucher meddelade via Twitter att hon skulle sälja en rad digitala konstverk. Två videoklipp hade ett fastlagt pris på 7500 dollar och såldes i en upplaga av 300 exemplar. Ett annat videoklipp slutade på 400000 dollar efter budgivning mellan fyra olika intressenter.

Skådespelerskan Lindsay Lohan har nyligen sålt ett digitalt porträtt för 17000 dollar.

Det första twitterinlägget någonsin från grundaren Jack Dorsey, "just setting up my wittr", auktioneras just nu ut till välgörande ändamål. Auktionen avslutas den 21 mars.

Chris Torres skapade för nästan tio år sedan en gif-animation av en katt som flyger med en regnbåge efter sig. Originalet har nu mer än 186 miljoner visningar på Youtube. För ett par veckor sedan auktionerades den ut med slutpris på 580000 dollar.

Källor: The Guardian, The Financial Times, The New York Times.