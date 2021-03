Pensionen som kan avgöra din ålderdom

Fakta

Det förvaltade kapitalet i alla pensionsslag 2019 var 6911 miljarder kronor. Samma år var BNP 5021 miljarder kronor. 23 procent av det förvaltade kapitalet var inkomstpension, 23 procent premiepension, 49 procent tjänstepension och 5 procent privat pension.

Under 2019 betalades 549 miljarder kronor in i pensionssystemen. Jämfört med 2012 var ökningen störst för tjänstepensionerna, plus 33 procent.

Samma år betalades 487 miljarder kronor ut. 65 procent var inkomstpension, 2 procent premiepension, 28 procent tjänstepension och 6 procent privat pension.

Källa: Pensionsmyndigheten