Första Twitterinlägget sålt för 24 miljoner

Fem små ord på en av världens största plattformar är värda 2,9 miljoner dollar.

Det är Twitters vd Jack Dorsey som har sålt sitt första inlägg på plattformen för motsvarande 24,6 miljoner svenska kronor.

Texten ”just setting up my twttr” (”ställer bara in mitt twttr”) utgör hela inlägget och gjordes 21 mars 2006.

Inlägget såldes i formen av en NFT, som står för ”non-fungible token” och liknar kryptovalutor som bitcoin i det avseendet att ägandet är helt digitalt. En NFT är helt unik och innehåller bland annat metadata från inlägget och en digital signatur från dess skapare.

Jack Dorsey har sagt att intäkterna från försäljningen ska omvandlas till bitcoin och doneras till människor som har drabbats av covid-19 i afrikanska länder.