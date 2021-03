Kims röst – ett kraftpaket värdigt In Victory

Det overkliga visade sig vara sant. Kim Arefäll blev headhuntad av metalbandet In Victory. Nu är han aktuell med singeln The Pulse of The Heart.

Diana Larsson Av:

Örkelljungasångaren Kim Arefäll pausade musiken när han 2011 valde att sätta familjen i första rum. När han i augusti kontaktades av det Helsingforsbaserade bandet In Victory var han tveksam till om det var på riktigt.