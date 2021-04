Smart teknik ska göra Uraniborg energisnålare

Om Ventrafikens färja Uraniborg kan dra mindre bränsle är det bra både för miljön och kommunens plånbok. Ett nytt projekt med smart mätteknik ska hjälpa både Ventrafiken och andra med ”eco-drivning” till sjöss.

– Det är först och främst av miljöskäl, men det skadar ju inte att det blir en besparing på bränslet, säger Ventrafikens vd Linus Olsson om varför rederiet tillsammans med sex andra rederier nyligen gått med i ett forskningsprojekt som drivs av det statliga forskningsinstitutet Research Institute Sweden (RISE).

Med hjälp av ett datorprogram som RISE utvecklat kommer mängder av data att samlas in från färjan Uraniborg. Under varje överfart, och även när färjan ligger still, mäts kontinuerligt sådant som fart, kurs, vind, last och bränsleförbrukning. Allt detta mäts redan idag på färjan. Det som programvaran gör är att sammanställa all data till en databas, och till en grafisk display som besättningen kan se under färd.

– Under den första månaden, i april, så mäter vi men skärmarna är släckta för besättningen och vi kör som vanligt, berättar Linus Olsson.

Därefter följer en månad då besättningen kan se energiförbrukningen i realtid och anpassa sin körning efter det. Det tredje och sista steget i projektet är att besättningen går en kurs i ”eco-driving” för fartyg och att data samlas in för ytterligare en månad efter kursen. Sedan kan data från alla tre månaderna jämföras.

– Det kan till exempel vara om man ska köra en knop snabbare och glida längre på farten, eller göra tvärtom, säger Linus Olsson som exempel på hur besättningen kan trimma körningen för att göra den energisnål.

– Vi har sett bränsleåtgången tidigare också, men bara i stunden. Nu kan vi verkligen jämföra.

Det är ett antal rederier och fartyg som går i kustnära trafik som är med i forskningsprojektet. De använder på olika sätt programvaran från RISE som redan idag är en kommersiell produkt för rederier som vill minska sin bränsleförbrukning. Det som gör Ventrafiken unikt är att rederiet bjuder på sina data.

– Det blir öppna data, som alla kan ta dela av. Annars brukar rederierna vilja behålla dem för sig själva, säger Johannes Hüffmeier, som leder projektet på RISE.

Det betyder att Ventrafikens data kan komma till nytta även för andra rederier.

Dessutom behövs de om och när Ventrafiken tar ytterligare ett steg för att minska sin miljöpåverkan.

– Ventrafiken har visat intresse för ett forskningsprojekt med drift från bränsleceller. I så fall krävs det en driftprofil för fartyget, och det får man nu, säger Johannes Hüffmeier.