HV71 utklassat och kvalklart: ”Vi skäms”

SM-guld så sent som för fyra år sedan – nu är SHL-platsen i fara för HV71. Jönköpingslaget föll ihop totalt hemma mot Leksand, förlorade med 0–6, och är efter sin nionde raka förlust klart för kval. – Vi skäms, så här får det inte se ut, säger tränaren Stephan Lundh till C More.