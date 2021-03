Kan vaccin göra Netanyahu immun mot valförlust?

Kan South Park, barhäng och vaccinskeptiker i clownkostym avgöra dagens parlamentsval i Israel, det fjärde på två år? Det hoppas Benjamin Netanyahu, som försöker dra nytta av att Israel har kommit långt i vaccineringen mot covid-19.

Det israeliska planet flyger genom färgsprakande fyrverkerier och kastar ut vaccin till en jublande folkmassa. Scenen från South Park är påhittad, men det har inte hindrat premiärminister Netanyahu från att dela klippet på Twitter och konstatera att till och med den tecknade serien vet att Israel är på väg tillbaka.

Budskapet känns igen från kampanjen som ska få premiärministern att segra i tisdagens val, det fjärde på två år. Netanyahu framställer sig som hjälten som har sett till att hälften av nio miljoner invånare redan har fått två doser av Pfizers preparat – ett tempo som har hyllats internationellt, men också har väckt krav på att mer borde göras för att även palestinier i ockuperade områden ska få vaccin.

I en kampanjvideo tar Netanyahu sig an såväl en vaccinskeptisk clown som en konspiratorisk tangentbordskrigare. I en annan står han i en bar och skålar i öl till musik som trummar in hans mantra: ”Back to life. Back to reality”.

– Netanyahu rider på en positiv våg eftersom han leder det första landet att komma ut ur pandemin och vaccinera sig, säger Anders Persson, universitetslektor och Mellanösternkännare vid Linnéuniversitetet.

– Han har drivit en kampanj med humor i stället för att hetsa mot sina motståndare. Det är ganska ovanligt för att vara Netanyahu.

Premiärministern får draghjälp av att vaccinerade israeler nu får träna på gym, äta på restaurang och festa på nattklubb. De flesta tycker att regeringens vaccinationskampanj är imponerande, medan kritiker oroar sig för att återöppningen av samhället har gått för snabbt och är politiskt motiverad.

Valet har till stor del kommit att bli en omröstning för eller emot den 71-årige premiärministern. Samhället klyvs av ideologiska och etniska motsättningar och det hålls ofta protester mot Netanyahu, som står inför rätta för korruption. Han har kritiserats för sin politik i början av pandemin och hur flera nedstängningar har sargat ekonomin. Själv lyfter han dock gärna fram hur han har normaliserat relationerna med flera arabstater i regionen.

Mätningar visar att Netanyahu är den mest populäre ledaren och att hans högerparti Likud kommer att få flest röster. Det kommer dock inte att räcka för att nå den magiska siffran 61 – det antal mandat som krävs för att få ihop en majoritet och bilda regering.

Makten ligger hos de många småpartier som utgör potentiella samarbetspartner. Och opinionen pekar mot jämnt lopp mellan partier som har gått samman mot Netanyahu och de som står på hans sida.

Tv-personligheten Yair Lapid brukar beskrivas som Netanyahus främste rival, eftersom hans mittenparti Yesh Atid väntas få näst flest röster. Men han har ingen tydlig väg mot makten eftersom hans kort är svaga hos de högerpartier han skulle behöva stöd från.

Flera av de mindre partierna har bildats av Netanyahus gamla parti- eller koalitionskollegor, som exempelvis Naftali Bennett som leder Yamina.

– Bennett är kungamakaren. Det är mest troligt att det är han som bestämmer vem som blir premiärminister, beroende på vilken koalition han bestämmer att sätta sig i, säger Persson.

– Han har hållit sina kort innanför tröjan. Ideologiskt står han nära Netanyahu, men det ställs mot deras personliga motsättningar.

Israelisk tv publicerar vallokalsundersökningar klockan 21, svensk tid. Det slutliga resultatet kan dock dröja i dagar, i synnerhet om valet blir så jämnt som förväntat.

– Det här är på många sätt ett val på högerkanten, säger Persson.

– Men det behövs en hel drös partier för att få ihop en majoritet och det har varit svårt att hitta stabila koalitioner. Därför är ett femte val i höst inte uteslutet.