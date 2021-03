Det norska fotbollslandslaget är öppet kritiskt mot VM i Qatar 2022. I samband med onsdagens kvalmatch mot Gibraltar kommer spelartruppen att markera sitt missnöje, berättar förbundskapten Ståle Solbakken.

I Norge har allt fler röster höjts som kräver att landslaget ska bojkotta fotbolls-VM i Qatar 2022, efter att en kartläggning från The Guardian visat att mer än 6 500 gästarbetare dött under oklara omständigheter under de senaste tio åren.