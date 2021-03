Över 25 000 coviddöda i Tjeckien

Uppemot 200 personer om dagen rapporteras ha dött med covid-19 i Tjeckien hittills i mars. Totalt sett har nu över 25 000 personer dött med sjukdomen sedan pandemin bröt ut – en fördubbling sedan början av året.

Tjeckien är med sina 10,7 miljoner invånare ett av de värst drabbade länderna i världen sett till antal döda per capita, enligt Our World in Data.

Regeringen införde striktare restriktioner tidigare i mars för att minska smittspridningen och hantera trycket på sjukvården. Butiker, restauranger och skolor har till stor del varit stängda sedan oktober förra året. Nu börjar smittalen att minska, men restriktionerna väntas ligga kvar en bit in i april.