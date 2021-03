Smittspridningen fortsätter att vara hög i Halland. Regionen misstänker att det beror på att den mer smittsamma brittiska mutationen fått fäste i länet och nu dominerar. Halland är det län med näst mest smitta i landet sett till antal invånare.

1 751 fall noterades under vecka 11. Det är den tredje högsta noteringen i Halland sedan pandemins start. Hela 12 659 provtagningar genomfördes under förra veckan. Den siffran är nytt rekord.

Totalt har Halland haft 28 505 fall av covid-19. Nästan 8,5 procent av invånarna har haft sjukdomen. Bara Gävleborg och Skåne har haft fler fall sett till befolkning.

1 751 fall toppas bara vecka 1 och 2. Andelen positiva provsvar fortsätter att ligga på mellan 14 och 15 procent - 14,6 provsvar var positiva under vecka 11.

Trots att smittan ökar och ligger på en lika hög nivå som vid årets början är det inte lika många som behöver sjukhusvård nu som då. Då handlade det om över 60 personer. Vid veckans början behövde 33 personer sjukvård där sex stycken vårdades på IVA.

Under vecka 10 var Halland Sveriges näst mest drabbade län sett till smitta per capita. 479 fall per 100 000 invånare toppades bara av Gävleborgs 483.

På kommunnivå var Hylte hårdast drabbat i länet vecka 10 med 85 fall per 10 000 invånare. Det gör kommunen till den tredje hårdast drabbade i Sverige per capita. Varberg placerar sig på sjätte plats på den listan med 71 fall per 10 000 invånare.

Laholm hade 32 fall per 10 000 invånare och är fortsatt den kommun med minst smitta i länet, även om det ökat även här från 19 fall vecka 9.