Han regisserar ”Sagan om ringen”-serie

Den brittisk-kinesiske regissören Wayne Che Yip har tackat ja till att regissera den nya tv-serien ”The lord of the rings”. Serien, som utspelas tusentals år före händelserna i ”Bilbo” och ”Sagan om ringen”, väntas få premiär senare i år på Amazon Prime Video.

De första två avsnitten av serien regisseras av spanjoren JA Bayona, medan fyra regisseras av Wayne Che Yip, skriver Amazon i ett pressmeddelande. Inspelningen startade redan i februari förra året, men fick pausas på grund av coronapandemin. Seriens skapare har redan fått klartecken för en andra säsong.

Amazon vann ett budkrig mot Netflix 2017 om rättigheterna till ”The lord of the rings” som utgår från JRR Tolkiens universum. Tv-serien spelas in i Nya Zeeland.