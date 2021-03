Mat skeppas till översvämningsdrabbade

Ovädret har bedarrat, men stora delar av de lågt liggande områden i närheten av floder i australiska New South Wales kommer fortsätta att ligga under vatten under lång tid framöver. – Man känner sig lite avtrubbad, säger Kevin Stevenson, som numera måste ta båt för att nå sitt hem.

Kartan och verkligheten stämmer inte överens. Det som borde vara åkrar, vägar och byggnader är i stället en stor sjö. Hawkesbury River nordväst om Sydney har på bara några dagar stigit nästan 13 meter över sina normala nivåer, och dränkt det omgivande låglandsområdet i vatten.