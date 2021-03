Zlatan sjöng för första gången: ”Lovade Janne”

Zlatan Ibrahimovic är tillbaka i landslaget och överraskade alla när han tog ton under nationalsången. – Jag lovade Janne att sjunga. Jag har fått lära mig låten, säger han till C More.

Zlatan Ibrahimovic hade på 116 landskamper aldrig sjungit med i den svenska nationalsången. Tidigare har han berättat att det var för att han inte kan den.