Gliringen mot Timrå: ”Darrigt och stressat”

Ett enda mål räckte för favoriten Timrå som nollade AIK på bortaplan och vann med 1–0. Fyra raka mål gjorde kvällen för utmanaren Björklöven som vände 1–2-underläge till 5–3-seger mot Mora.

– Det är intressant att se hur darrigt och stressat det är i Timrå just nu, sade AIK-tränaren Anton Blomqvist till C More.