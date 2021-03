Ison utan Fille – ”Kanske det sista jag gör”

Ett tag kunde Ison Glasgow knappt lyssna på musik – men efter en nytändning blev ep-skivan ”Tronen” till. Nu vill han göra varje parkbänk till en sittplats för kungar.

I över 20 år har namnet Ison hängt ihop med Fille – hiphop-duon grundades 1994 på en ungdomsgård i Skärholmen i Stockholm och de släppte sina första singlar 2000. Sedan dess har det blivit flera album, senast 2019 kom plattan ”Vackra liv”. Men efter det släppet kände sig Ison Glasgow vilsen musikaliskt.

– När man har varit med så länge i musikbranschen, med nya ansikten och nya trender, så blir det ”vem fan är jag? Har jag gjort tillräckligt eller borde jag försvinna? Borde jag fortsätta?”, berättar Ison Glasgow, och fortsätter:

– Så fort jag fick sådana känslor ville jag inte förorena musiken, jag ville inte att det bara skulle vara ett jobb. Man måste respektera sin konstform.

Han bestämde sig för att ta en paus på obestämd tid. När producenten Miki Asante under hösten 2020 hörde av sig med idéer var Ison Glagow skeptisk till att sätta sig i en musikstudio igen – men när han väl hade bestämt sig gick det undan. En månad tog det för ep-skivan ”Tronen” att bli klar, Isons första solosatsning.

– Det blir lite annorlunda när man kör solo, alla beslut hamnar på en själv. Jag och Fille gjorde vår grej och det kände som att båda hade ansvar, nu faller allt på mig – och allt beröm och allt misslyckande som kommer med det, säger han.

Singeln ”Nipsey” som släpptes tidigare i år är en hyllning till den amerikanske västkustrapparen Nipsey Hussle, som sköts ihjäl i Los Angeles för två år sedan.

– Jag såg upp till honom på ett mänskligt plan. Det finns de som har koll på all hans musik ord för ord, men det jag gillade var att han i intervjuer och låtar alltid ville pusha fram styrka. Vi kan alltid prestera lite bättre som människor, säger Ison Glasgow.

Han beskriver hela ep:n som ett styrkebesked. Låten ”Faith” med Timbuktu handlar om att tro på sig själv och på att det kommer bättre tider, titelspåret ”Tronen” är inne på ett liknande tema.

– Det handlar inte om att ”nu sitter Ison på tronen och är kung över allt”, vem som helst som hör musiken, var man än sitter, är det. Man kan sitta på en bänk, på tunnelbanan eller på en buss. Man ska känna att ”Jag är så bekväm och har så mycket styrka i mig själv att jag gör den här pallen till en tron”.

Förutom att göra musik arbetar Ison Glasgow som radiopratare på P3 sedan ett par år tillbaka. Om solosatsningen kommer att få någon fortsättning efter ep-släppet vet han inte ännu.

– Innan jag spelade in ”Tronen” ville jag lämna musikvärlden för sig själv. Jag kan se nu att jag har fått upp ett flås, men vill jag in i studion? Inget är säkert, det här är kanske det sista jag spelar in någonsin, och i så fall är jag nöjd med det. Men man kan i alla fall säga att jag har mer lust att göra någonting, det är ett stort steg. Tidigare ville jag inte ens lyssna på musik.