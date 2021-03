Tredje vågen drar över Europa – vården utmattad

Tredje vågen rullar över Europa och sjukvården går på knäna. På många håll väntar nya nedstängningar och restriktioner – men har folk tröttnat?

Franska sjukvården kan snart stå inför en ”exempellös, våldsam chock”. Tyskland befinner sig i den ”troligen mest kritiska fasen” av pandemin. Och från Polen rapporteras rekordmånga nya fall på ett dygn – 30 000 – samtidigt som dödssiffran nu passerat 50 000.

I allt fler europeiska länder konstateras det uppenbara: Tredje vågen av covid-19 är här – och det med besked. Bilderna i politikernas varningsrop är inte sällan hämtade från katastrofernas domän. Frågan är bara vem som lyssnar efter ett år av pandemi, en tid då nedstängningarna har avlöst varandra i många länder, och då européerna tycks allt mer nedslagna.

Från sjukvården kommer larm efter larm.

– Epidemin tar fart, siffrorna exploderar, säger Frédéric Valletoux, chef för franska sjukhusförbundet, till tv-kanalen LCI.

Han får medhåll av epidemiologen och regeringsrådgivaren Arnaud Fontanet, som flaggar för att fler restriktioner kan behöva sättas in om de nuvarande inte räcker för att bromsa den grasserande smittan i EU:s näst mest folkrika land.

I måndags kom ny statistik som visar att antalet fransmän med covid-19 som får intensivvård är det högsta på fyra månader. Den månadslånga ”confinement” som infördes förra veckan i bland annat Paris motiverades bland annat av nya, smittsamma virusvarianter – men frågan är alltså om den räcker för att stoppa spridningen.

I Tyskland beskrivs situationen på ett likartat vis.

– Läget är allvarligt. Antalet fall går upp exponentiellt, och intensivvårdsplatserna fylls på igen, sade förbundskansler Angela Merkel tidigare i veckan, och benämnde den ”klart dödligare, klart mer smittsamma” brittiska varianten som en helt ny pandemi.

Regeringen i Berlin kom i början av veckan överens med delstaternas ledare om att utlysa extra helgdagar på skärtorsdagen och påskafton, och på så vis åstadkomma en fem dagar lång storhelg, då extra strikta regler skulle gälla. Beslutet möttes dock av massiv kritik och i onsdags gjorde Merkel en kovändning, rev upp planerna och bad om ursäkt.

I Polen är situationen så allvarlig att sjukvården börjat planera för att skicka patienter från hårt drabbade regioner till andra delar av landet. I onsdags rapporterades nära 30 000 nya fall – det högsta antalet under ett dygn i år – och 575 dödsfall.

Värst är läget i Warszawaområdet och i det sydpolska vojvodskapet Schlesien. Men även i övriga delar är sjukhusen hårt ansträngda, och läkare slår nu larm om att situationen håller på att bli ohållbar.

– Det är sängbrist överallt, säger immunologen Pawel Grzesiowski till nyhetsbyrån Reuters.

Också Ungerns sjukhus är under stark press, enligt Cecilia Müller, chefen för landets hälsomyndighet, som vädjar till befolkningen att hålla sig till regler och restriktioner för att bromsa smittspridningen.

– Jag ber er att göra allt som står i er makt för att undvika att smittas och behöva läggas in på sjukhus, eftersom sjukhusen just nu drar ett utomordentligt lass, säger hon vid en pressträff.

Tidigare i veckan bad regeringen i Budapest frivilliga att hjälpa till i vården. En uppmaning som hörsammats av omkring 500 medicin- och omvårdnadsstudenter och andra med relevant utbildning.

Precis som de flesta länder i Centraleuropa klarade sig Ungern lindrigt genom pandemins första våg, då strikta åtgärder infördes. Sedan dess har läget förvärrats kraftigt, och i veckan gick landet om likaledes hårt drabbade Tjeckien som det land i världen med flest covid-19-dödsfall per capita, enligt Our World in Data.

– Av någon anledning har större delen av Östeuropa misslyckats i kampen mot pandemin, säger sociologen Daniel Prokop, som har studerat tjeckernas beteende under pandemin, till Reuters.

Europas länder har stundtals valt olika väg i pandemibekämpningen, men över hela kontinenten förenas folk i en känsla av missmod och restriktionsleda.

– Folk är trötta, utmattade, less på allt. De ständiga förlängningarna (av de tyska restriktionerna) skapar en känsla av att det aldrig kommer att ta slut, säger Berlinbon Trent Murray till The Guardian

Han får medhåll av 20-åriga Defne Cicek i Düsseldorf.

– Det känns som att vi går i cirklar. Framtiden känns mer osäker än någonsin, och det känns som att vi aldrig kommer att kunna återgå till ett normalt liv, säger hon.