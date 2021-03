En expertgrupp vid Europeiska läkemedelmyndigheten EMA ska nu undersöka om förklaringen till de ovanliga men svåra biverkningarna som eventuellt kan kopplas till coronavaccinering kan finnas i sättet som vaccinationen ges, uppger Vetenskapsradion.

Enligt uppgift handlar det om ett speciellt handgrepp som man ska utföra vid vaccination, men som inte alltid görs.

En av dem som reagerat på det, är Hans Bendroth, pensionerad sjuksköterska, men som nu jobbar extra som covid-vaccinatör.

– Jag har sett det flera gånger under pandemin nu, i nyhetsinslag både från utlandet och Sverige, hur man bara bankar in kanylen i muskeln och trycker in vaccinet. Då har du ingen aning om var du har hamnat någonstans, säger han till Vetenskapsradion.

Lösningen på problemet är att aspirera, vilket innebär att man drar tillbaka kolven i sprutan, innan man trycker in läkemedlet, för att se var kanylen sitter. Om det då backar blod tillbaka in i sprutan, är det ett tecken på att nålen sitter i ett blodkärl, och inte i muskelvävnad, och då får man börja om.

I Danmark rekommenderar nu Seruminstitutet att man tills vidare alltid aspirerar vid covidvaccination. I Sverige har detta dock inte varit uppe till diskussion ännu, enligt Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare för läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket.