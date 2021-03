De äldsta och sjukaste har fått sin spruta mot covid-19. I mars, april och maj rullar den breda vaccineringen igång, då sammanlagt cirka 1,1 miljoner skåningar över 18 år kommer att erbjudas vaccin. Här är några av de viktigaste sakerna du behöver veta.

1. Hur får jag reda på när det är min tur?

Den som är över 65 år får brev hem från sin vårdcentral.

Den som är 18–64 år, och inte tillhör någon speciell riskgrupp, får följa informationen från Region Skåne via 1177.se och olika medier.

2. Måste jag själv boka tid, och hur gör jag?

Ja, de äldre som fått brev hem ska boka tid på sin vårdcentral, antingen via 1177.se, eller genom att ringa till vårdcentralen.

När det är dags för dem som är 18–64 år senare i vår kommer vaccineringen att skötas av privata aktörer som tecknat avtal med Region Skåne. Då får var och en boka tid hos någon av dem via 1177.se.

3. När ger vaccinet effekt?

Ungefär två veckor efter den första sprutan börjar risken för att bli infekterad att minska, enligt de första storskaliga brittiska studierna. Sedan ökar skyddseffekten gradvis.

Men det är först efter den andra sprutan som vaccinet ger ett starkt och varaktigt skydd. Räkna med full effekt två veckor efter att du har fått dos nummer två.

4. Var kommer jag att vaccineras? Måste jag vaccinera mig där jag bor?

För den som ska vaccineras på sin vårdcentral är det den som gäller.

De som är under 65 år och ska vaccineras av de privata aktörerna kan välja var de vill boka in sig. Det kommer att finnas flera vaccinationsställen i de flesta skånska kommuner, och det är fritt fram att boka in sig där det finns tid, där man jobbar eller det som ligger närmast bostaden.

Vaccinationserbjudandet gäller för alla som vistas mer stadigt i Skåne, alltså även för exempelvis stockholmare som flyttat in i sitt sommarhus i Skåne, för studenter och för asylsökande som bor här.

5. Kommer jag kunna välja vilket vaccin jag får?

Nej, på vårdcentralerna får man nog ta det vaccin som finns inne.

I de senare faserna kanske det finns möjlighet att styra vilket vaccin man får. De sjutton privata företagen som ska vaccinera gruppen 18–64 år kommer inte att ha alla vaccin inne samtidigt, utan kanske två tre olika vaccin åt gången.

Om man vet vilken vaccinatör som har vilket vaccin inne, finns ju möjligheten att försöka boka tid där.

6. Kan jag vänta till i höst och fortfarande få gratis vaccin, om jag känner mig osäker nu?

Ja, regionernas överenskommelse med staten om att erbjuda gratis vaccin gäller för hela 2021. Men Region Skånes avtal med de privata vaccinatörerna gäller bara till 31 augusti. Efter det kommer det troligen att finnas färre vaccinställen och tider. I alla fall om de flesta hunnit få sin spruta då.

7. Hur vanligt är det med biverkningar?

Att det svider där man fick sticket, eller att man känner sig småfebrig efteråt, är mycket vanligt. Upp till var tredje vaccinerad känner av det.

Men detta är lindriga biverkningar som brukar gå över efter en eller två dagar. Svårare biverkningar är mer sällsynta.

Risken att få en allvarlig allergisk reaktion av något av de idag godkända vaccinen mot covid är mycket liten, ungefär en på 100 000.

Ännu mer sällsynt är de symtom som nu utreds för eventuell koppling till Astra Zenecas vaccin – blodpropp i kombination med inre blödningar – ett tjugotal fall på tjugo miljoner vaccinerade. Men symtomen är allvarliga, fick flera stater att tillfälligt pausa vaccineringen och utreds nu av EU:s läkemedelsmyndighet.

8. Är det några som inte kan vaccineras?

Barn under 18 år, eftersom vaccinerna inte är utprovade på unga.

Även om inget tyder på att vaccinationen skulle utgöra en fara för foster rekommenderar Folkhälsomyndigheten av försiktighetsskäl att inte alla gravida vaccineras.

Ingen annan grupp avråds från vaccination. Men om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion av ett vaccin eller är allergisk mot ett av innehållsämnena i vaccinet ska du rådgöra med vården innan du vaccinerar dig.

Vaccinen innehåller inte ägg, laktos eller antibiotika.

9. Får man ett vaccinpass när man fått sina två sprutor?

Flera länder har aviserat någons sorts intyg om detta. Intyg om vaccineringen kan också fås av givaren. Men vitsen är att man ska kunna resa och för detta krävs förstås att intyget har internationell giltighet.

EU planerar ett digitalt ”grönt kort”. Där ska det framgå om man är vaccinerad, om man har testat sig nyligen och om man har haft covid. Syftet är att det ska bli lättare att resa mellan EU-länderna.

Att utveckla detta Digital Green Pass kommer dock att ta minst tre månader, enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det betyder att det kommer att finnas först i augusti.

10. Hur säkrar man att alla får information om vaccineringen, även de som inte har dator eller har ett annat modersmål?

Äldre som inte har någon dator ska ju vaccineras på vårdcentralen, och dit går det att ringa.

På 1177.se finns det information om covid-19 och om vaccinationerna på flera språk.