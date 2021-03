Örebro nära kvartsfinal efter seger

Örebro besegrade till sist Malmö med 3–2 – och tog ett jättekliv mot kvartsfinalspel. Poängkungen Robin Kovacs blev matchhjälte med sitt avgörande mål i slutminuterna efter en tekningsvariant.

– Den där borde de väl ha koll på... Men jag är väl svår att läsa, sade Örebroforwarden med ett skratt till C More.

Örebro hade inte spelat match sedan tisdag förra veckan och hade två raka förluster på kontot. Men efter trepoängaren hemma mot Malmö passerade närkingarna Luleå och avancerade till femte plats – och säkrade nästintill topp sex som innebär en direktplats till SM-kvartsfinalerna.

För Örebro återstår en match i grundserien, mot Färjestad på påskafton, och det skiljer nu sex poäng till sjuan Frölunda som har två matcher kvar att spela.

Örebro fick en drömstart när Linus Öberg och Borna Rendulic klev fram efter knappt halva första perioden.

Första skar Linus Öberg in framför mål och sprätte upp pucken i första krysset bakom Oscar Alsenfelt, som var tillbaka mellan stolparna. Öberg gjorde därmed sitt 13:e mål för säsongen efter en måltorka på 14 matcher.

Ett par minuter senare ökade Borna Rendulic på ledningen efter rena solonumret med två långa och läckra dragningar.

– Jag fick bra fart och ”Backe” (Gustav Backström) satte en fin passning, så det var ett bra läge, sade målskytten Linus Öberg till C More efter första perioden.

– Vi tar pucken till mål och har trafik framför, det är framför allt det vi gör bäst i den här perioden, tillade han.

Malmö kom ut betydligt starkare i den andra perioden. Efter knappt fem minuter reducerade frie Joe Veleno när han fintade bort Örebromålvakten Jhonas Enroth och lade in pucken intill stolpen.

Och 13 minuter in i tredje perioden kvitterade Emil Sylvegård när han stänkte in 2–2 i krysset i powerplay och gjorde sitt 16:e mål för säsongen. Men när knappt tre minuter återstod av ordinarie tid klev Robin Kovacs fram som matchhjälte när han skickade in 3–2 med ett distinkt handledsskott direkt efter vunnen tekning. Örebroforwardens 17:e fullträff denna säsong innebar också att han har gjort sex poäng de senaste sex matcherna.

– Vi gör det riktigt bra, inte minst med tanke på att vi inte hade spelat match på två veckor, sade matchhjälten till C More.