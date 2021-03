Kommunens konsult styrde uppdrag för miljoner till sin förre arbetsgivare

När Hörby kommun tog in konsulten Per Falkenborn för att få hjälp med rekryteringar så gick alla uppdrag till en av hans tidigare arbetsgivare. Två bolag som lämnat flera anbud – och förlorat – har dessutom kopplingar till vinnarbolagets ägare.

Men Hörbys kommunledning har inget att anmärka på hur hyrcheferna köpts in.

Efter valet 2018 och SD:s maktövertagande blev Hörby den kommun i Skåne som drabbades hårdast av avhopp på ledande befattningar, visade en kartläggning i HD och Sydsvenskan. Bild: Johan Nilsson/TT I januari 2020 är läget prekärt i Hörbys kommunhus. En efter en har cheferna i ledningsgruppen slutat. Nytillträdda kommundirektören Lena Mårtensson Stenudd ska genomföra en stor omorganisation, men det skär sig i samarbetet med flera högre tjänstemän.