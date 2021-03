Två poäng för FBK – trots 19 mardrömssekunder

Med en halvminut kvar ledde Färjestad mot Skellefteå med 3–1 – men två mål på 19 sekunder gav förlängning. Där blev det en bonuspoäng för Karlstadlaget, tack vare Daniel Viksten. – Just nu känns det surt att vi tappar en poäng, sade matchhjälten till C More.

Skellefteå avslutade grundserien i SHL-ishockeyn med bortamatch i Karlstad.