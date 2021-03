Pistolrånare i Höganäs på fri fot – utredningen redan nerlagd

Måndagskvällens grova rån på busstorget i Höganäs ser ut att förbli ouppklarat. Redan på tisdagen lades utredningen ner av polisen.

Klockan var strax före 20 på måndagskvällen när polisen fick larm om en händelse på busstorget i centrala Höganäs.

Två pojkar i 16-årsåldern satt då på en bänk och väntade på bussen. Då kom en ensam rånare fram och hotade dem vad de uppfattade som en pistol.

Rånaren krävde att få deras mobiltelefoner. Den ena pojken lämnade ifrån sig sin medan den andre lyckades behålla sin.

Offren har beskrivit rånaren som en kille i 17-18-årsåldern. Men ingen har gripits och kommer troligen inte heller att åka fast för grovt rån och försök till grovt rån. På tisdagsförmiddagen beslutade polisen att lägga ner utredningen.

– Det finns inget att gå på. Vi har bara ett allmänt signalement som stämmer in på halva Höganäs befolkning, säger förundersökningsledare Richard Ojasuu.

Ingen av pojkarna kom till fysisk skada vid rånet.

– Men psykiskt var det nog inte så roligt, säger Richard Ojasuu.

Efter sprängningen i ett av Höganäshems hus på Långaröd har debatten om tryggheten i Höganäs gått hög på Facebook. Måndagskvällens grova rån har inte gjort saken bättre. Under lördagen var det meningen att Höganäs kommun skulle ha släckt all gatubelysning under en timme under Earth hour. Men opinionen emot detta blev så stark att man bestämde sig för att ställa in nersläckningen.

Enligt Richard Ojasuu finns det en möjlighet att polisen öppnar rånutredningen igen.

– Får vi in några uppgifter så återupptar vi utredningen.