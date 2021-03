Allt mer el från solen

Göteborg är den hetaste solstaden, åtminstone vad gäller installerad solel. Flest installerade solceller per invånare finns emellertid i Strängnäs. I fjol fortsatte solcellsinvesteringarna att öka kraftigt, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Förra året installerades cirka 22 000 nätanslutna solcellsanläggningar, med ungefär 400 MW i effekt. Därmed finns totalt 65 819 nätanslutna solcellsanläggningar med en total installerad effekt på 1 090 MW.

Det är en kraftig ökning, men fortfarande ytterst små effekttillskott till den svenska elmarknaden. Den samlade elproduktionen från solen skulle räcka till att driva en stad av Lunds storlek under ett år. En annan jämförelse som Energimyndigheten använder sig av är att solelen skulle räcka till en körning av tvättmaskinen för varje hushåll varannan dag under ett år.

Mest installerad solel finns i Göteborg, fyra procent av all solenergi som alstrades i fjol. Ökningen var även störst där. Därefter följer Linköping och Uppsala, enligt Energimyndigheten.

Räknat per invånare hamnar Strängnäs i topp, 500 watt per person, följt av 2019 års etta Sjöbo. I riket i snitt producerades 105 watt solel per invånare under fjolåret.