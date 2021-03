Fakta

Från och med 30 mars har Dunkers öppnat upp igen för besökare.

Men det är ett öppnande med begränsningar. Besökare behöver en biljett per utställningsplan och person samt boka en tid för sitt besök. Det gäller samtliga utställningar, även gratisutställningarna på entréplan, för besökare med Kulturkort och för barn och unga.

Biljetterna kan köpas online via Helsingborgs kulturbutik eller på plats i entrén på Dunkers kulturhus.

Just nu kan man ta del av utställningarna Gråvargar och älgbrorsor - Pija Lindebaums bildvärld, Affectio, Växtvërk, The journey to a permanent tattoo and the art behind it, Min väg till konsten och Lokalhistoriska utställningen På gränsen.