Nick Cave sörjer att han inte kommer ut på vift. Det gör vi med.

Ett minne blott. Nick Cave i Europa – närmare bestämt på Roskildes stora scen. Bild: Peter Frennesson

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

”We won't get to Amsterdam / Or that lake in Africa” sjunger Nick Cave på nya plattan ”Carnage” och fortsätter spridningen av det virus som förpestat musiken i snart ett år: låttexter som anspelar på rådande pandemi. Ingen kommer undan, varken ung eller gammal. Koffee släpper låten ”Lockdown”, Alicia Keys remixar Flo Rida och sjunger ”You can’t come to my house / Suddenly two’s a crowd” och inte ens Samir & Viktor kunde hålla tassarna borta från att skapa coviddängan ”Karantän”.