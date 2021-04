Brynäs förlorade måstematchen – kval väntar

Brynäs fick en sista chans att tvinga fram ett avgörande mot Oskarshamn. Men man tog inte chansen och efter torsdagens 1–4-förlust hemma mot Färjestad väntar kvalspel. – Klart det är tufft men vi får vara ledsna i dag, sedan är det en ny dag på jobbet i morgon igen, säger Brynäskaptenen Anton Rödin till C More.

Förutsättningarna var glasklara för Brynäs i grundseriens näst sista omgång: ta minst en poäng mot Färjestad för att få till en avgörande match mot Oskarshamn på lördag, annars blir det kval.

Första perioden blev dock både mållös och spretig för båda lagen. Brynäs visade vilja och kämpade stenhårt men fick bara med sig tre heta chanser där backen John Nyberg var närmast med en puck som strök precis utanför.

Färjestad, som redan är klart för åttondelsfinal, var å sin sida endast ett par klingande ramträffar i slutet av första perioden från att sätta Brynäs i ett stenhårt skruvstäd redan då.

Men det blev Gävlelaget som gjorde första målet då Brynäsikonen Simon Bertilsson 7.04 in i mittenperioden pricksköt in 1–0 från backplats rätt upp i nättaket och därmed gjorde sitt andra mål för säsongen.

– Jag får ett bra pass och tid att sikta och den satt bra, summerade Brynäsbacken i C More.

Men det enda Brynäsmålet räckte inte. Med knappt fyra minuter kvar av andra perioden bar Färjestadsforwarden Pontus Widerström in pucken mot Brynäsmålet och kvitterade med en lite oväntad backhandlyftning:

– Jag trodde först att pucken gick upp i skyddsnätet så det var kul! Jag försökte kolla var mina kompisar var men fick göra mål själv helt enkelt, säger han med ett brett leende i andra periodpausen.

Avgörandet kom i stället 33 sekunder in i tredje perioden då Färjestadsforwarden Jacob Peterson drog nytta av Brynäs slarviga uppspel, snodde åt sig en flipprande puck och vallade in 2–1 via Brynäsmålvakten Viktor Andréns kropp.

Med 10.25 kvar av tredje perioden sköt Victor Ejdsell distinkt in 3–1 för gästerna i power play med Brynäsbacken Simon Bertilsson i utvisningsbåset för en puckout.

Det blev till slut 4–1 till Färjestad.

Förlust vid full tid och noll poäng in för hemmalaget således och Brynäs med Anton Rödin i spetsen får nu förbereda sig för det kvalspel mot HV71 som inleds i Gävle tisdagen den 6 april.

– Matchen kunde lika gärna ha svängt över på vår sida, det gör den inte så det är skit. Klart att kval inte är något som någon vill spela men det är som det är. Vi har satt oss själva i den här situationen, vi får ta oss ur den själva också, säger han.