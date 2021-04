Per Bolund: Att cykla till jobbet och fatta stora politiska beslut hjälper mot klimatångest

Flygtrafiken kommer inte tillbaka till samma nivåer som före pandemin. Det förutspår miljö- och klimatminister Per Bolund i en intervju med HD och Sydsvenskan. Han ger sin syn på coronapandemin som ett ”möjlighetsfönster” för klimatet – och välkomnar SJ att be om stöd om det krävs för att upprätthålla tågtrafiken. Dessutom berättar Per Bolund om ett nytt förbud mot kemiska växtskyddsmedel på lekplatser, parker och skolgårdar.

Att cykla till jobbet på regeringskansliet är ett av Per Bolunds sätt att hantera klimatångesten som ibland slår till. Bild: ANNA TÄRNHUVUD Det nya förbudet mot växtskydd gäller både offentliga miljöer, som skol- och förskolegårdar, och privata fastigheter. Det träder i kraft i oktober genom en förordning.