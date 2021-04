Ungerns regering anklagas för covidmörkning

Ungerska journalister anklagar regeringen för att hindra dem att rapportera om vad som kan vara ett av de dödligaste covid-19-utbrottet i världen just nu.

I ett öppet brev som 28 oberoende mediebolag har skrivit under vittnar reportrar om svårigheterna att rapportera från landets sjukhus, och att de förbjuds intervjua vårdpersonalen.

Ungern har en befolkning på tio miljoner invånare, och rapporterade i tisdags 302 döda med covid-19. Det är den högsta dagliga dödssiffran som rapporterats i landet sedan början av pandemin. Dessutom är sjukhusen överfulla, säger flera läkare till nyhetsbyrån Reuters.

Regeringen förnekar dock att det råder brist på vårdplatser och statliga medier rapporterar att allt är under kontroll. Regeringen strävar efter att öppna upp ekonomin genom att vaccinera befolkningen med de ryska och kinesiska vaccinen, utöver det som man har köpt in via EU-upphandlingar.

Regeringstalespersonen Zoltan Kovacs anklagar ”vänsterdrivna medier” för att sprida ”påhittade nyheter” i syftet att nedvärdera landets sjukvårdssystem.

”Vi måste använda sjukhusen till vad de är avsedda för, och inte för att ta bilder”, skrev Kovacs i ett Facebook-inlägg i onsdags.

”Ungerska läkare och sjuksköterskor presterar alldeles utmärkt. Låt dem jobba!”, fortsatte han inlägget.

Enligt siffror från Johns Hopkins-universitetet i USA har nära 21 000 människor dött i sviterna av covid-19 i Ungern, 650 000 har smittats.