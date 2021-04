Landets största smittspridning – men lokala åtgärder är inte lösningen

Under skärtorsdagen uppdaterade Folkhälsomyndigheten smittläget i Sveriges kommuner för förgående vecka. Precis som veckan tidigare har Halland flest bekräftade fall av covid-19 räknat per 100 000 invånare.

– Vi haft en rekordveckan under veckan 12 med flest antal fall under en enskild veckan under hela pandemin, säger regionens smittskyddsläkare Maria Rydberg Mo till SVT Nyheter Halland.