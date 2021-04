Våldet ökar på nytt i östra Ukraina

Ryssland anklagas av Kiev-regeringen för att samla sin militär vid Ukrainas gräns, efter att de båda länderna under veckan beskyllt varandra för upptrappat våld mellan statliga styrkor och Moskvatrogna upprorsmän i östra Ukraina.

Ukraina har legat i konflikt med separatister och miliser sedan 2014. Under den gångna veckan har våldet åter intensifierats i östra Ukraina, trots att parterna förra året slöt ett eldupphör. Kiev rapporterade under veckan att rysk militär haft aktivitet på den av Ryssland annekterade Krimhalvön och i gränsområden nära territorier som kontrolleras av separatister såsom Donetsk and Lugansk.