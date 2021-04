Fel i statistiken – dubbelt så många drunknar

Fakta

Under perioden 2003–2017 rapporterades 6 609 drunkningstillbud i Sverige, varav 3 246 slutade med dödsfall.

Medianåldern på de som överlevde var 30 år.

Bland de som omkom var medianåldern 60 år, och 70 procent var män.

Källa: Artikeln "Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period", publicerad i Resuscitation (2021).