Mikkelsen om succéfilmen: Teorin är sann

”En runda till” gör internationell succé krönt av två Oscarsnomineringar. Huvudrollsinnehavaren Mads Mikkelsen tycker att det ligger mycket sanning i skildringen av ett gäng supande danskar. – Filmen har inte ändrat min syn på alkohol, säger han.

Sedan premiären i höstas har ”En runda till” gjort succé både hemma i Danmark och internationellt. Filmen är Oscarsnominerad i två kategorier – bästa internationella film och bästa regi (som Thomas Vinterberg står för). I hemlandet har den setts av mer än 800 000 personer, och detta under pandemin.

”En runda till” är en dramakomedi om fyra vänner som börjar experimentera med alkohol. En teori i filmen påstår att människan är född med en promille för lite i blodet och vännerna börjar dricka varje dag. Trots att experimentet får tragiska följder i filmen tycker Mads Mikkelsen att tankarna har ett korn av sanning.

– Filmen har inte ändrat min syn på alkohol, säger han.

– Teorin är sann. Efter ett par glas vin sker något med dig, du blir modigare. Men tar du mer blir det problem. Två flaskor är en annan sak än två glas.

Inspelningen av ”En runda till” har blivit extra omskriven på grund av att regissören Thomas Vinterbergs dotter Ida omkom i en bilolycka precis när att man skulle sätta i gång. Mads Mikkelsen hade känt henne sedan hon var bebis.

– Filmen är en hyllning till Ida. Hon finns i varenda scen. Vi stöttade Thomas, vi var beredda att göra vad som helst, vi var helt öppna. Vi sade ”nu kör vi”.

En av filmens mest uppmärksammade scener är i slutet när Mads Mikkelsen dansar loss bland firande studenter på en kaj. Det var nära att scenen aldrig kom till, berättar Mikkelsen. Skådespelaren är utbildad balettdansör och han ställde sig först tvivlande till att dansen skulle fungera.

– Jag vill gärna dansa, men jag vill ha en bra anledning till det. Jag var rädd att det skulle bli pretentiöst, det är ju en realistisk film. Men det blev ju ett bra slut på filmen.

Mikkelsen är senare i vår aktuell i ”Rättfärdighetens ryttare” av Anders Thomas Jensen, som tidigare regisserat honom i ”Blinkande lyktor”, ”De gröna slaktarna” och ”Höns & män”. Filmen är en hejdlös actionkomedi som blandar svart humor och blodigt våld, och den är lika politiskt inkorrekt som allt annat han gjort.

– Ja, i dag hade den filmen inte kunnat bli gjord i Sverige. Kanske för 20 år sedan, men nu finns det inte utrymme för sådana filmer i Sverige. En film som ”Picassos äventyr”, jag älskade den, det är en vanvettig film, men i dag hade den inte blivit gjord hos er, säger Mikkelsen och skrattar.

Mikkelsen tycker att Anders Thomas Jensen har en speciell och ”mycket dansk” sorts humor.

– Han är en stor kärlek till rollfigurerna. Han har enorma historier och en stor dos poesi. Han befinner sig i sitt eget universum. Vi har ett rullande samarbete. Han tar sin tid, och när han är klar, så är han klar.

Just nu befinner sig Mads Mikkelsen i London för inspelningen av ”Fantastic beasts and where to find them 3”. Han spelar trollkarlen Gellert Grindelwald, en roll han fick ta över när Johnny Depp lämnade filmen.

– Jag hade inte sett dem tidigare men såg dem med detsamma. Ett kul jobb, säger han.

Liksom sin kollega och vän Stellan Skarsgård, som är i London för den nya ”Star wars”-tv-serien, sitter Mikkelsen i karantän mellan inspelningsdagarna.

– Vi testas varje dag. Det är mask på till att regissören säger ”action”. För ett tag sedan blev en statist sjuk. Då sattes hela inspelningen i karantän under en vecka. Familjen kan inte komma över, mellan de dagar då vi filmar sitter jag här, säger han.

– Samtidigt har jag det bra. Jag arbetar. För så många andra är allt ödelagt. Folk får gå från hus och hem. Det är en absurd situation.

Och han vet vad han ska göra när han väl avslutat inspelningen och rest hem till Köpenhamn igen.

– Då trycker jag på den gröna knappen som säger att det är dags för en paus, säger han.